Michael Jordan volta a brilha na NBA Michael Jordan brilhou como nos melhores tempos e comemorou a vitória no seu segundo jogo desde que decidiu voltar a jogar na NBA (havia parado em junho de 1998). O jogador marcou 18 pontos em apenas 11 minutos de atuação. Foi o cestinha do Washington Wizards na partida em que o time ganhou do Miami Heat por 99 a 79. Jordan, 38 anos, foi aplaudido pelas 16.500 pessoas que lotaram a American Airlines Arena, de Miami.