Michael Redd ofusca Bryant e o Milwaukee ganha do Lakers O ala/armador Michael Redd roubou a cena no Staples Center, em Los Angeles, na noite desta terça-feira, em mais uma rodada da temporada regular da NBA. Com 45 pontos, seu segundo melhor desempenho em quadra neste campeonato, o jogador liderou o Milwaukee Bucks na vitória sobre o Los Angeles Lakers, por 109 a 105. A atuação de Redd ofuscou o astro Kobe Bryant, que mostrou afobação nos arremessos e conseguiu "apenas" 27 pontos. Apesar do resultado positivo, o Milwaukee segue na lanterna da Divisão Central, com cinco vitórias e nove derrotas. Com campanha bem superior, o Lakers mantém a liderança da Divisão do Pacífico (nove vitórias e cinco derrotas), mas está com Sacramento Kings e Golden State Warriors na cola. Em Denver, o Memphis Grizzlies conseguiu quebrar um tabu de nove anos sem vitória (17 jogos) sobre o Nuggets, no Colorado, ao ganhar por 108 a 96. O ala Hakim Warrick foi o destaque do Memphis com 25 pontos e quatro rebotes. A última vitória da franquia sobre o Denver, fora de casa, havia sido no dia 18 de novembro de 1997, quando a equipe ainda jogava em Vancouver, no Canadá. Confira os outros resultados da rodada: Washington Wizards 96 x 95 Atlanta Hawks New Jersey Nets 92 x 96 Charlotte Bobcats New Orleans Hornets 77 x 94 Toronto Raptors Chicago Bulls 102 x 85 New York Knicks Houston Rockets 81 x 75 Minnesota Timberwolves Portland Trail Blazers 97 x 105 Indiana Pacers Sacramento Kings 93 x 80 Los Angeles Clippers Atualizado às 9h33