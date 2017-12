Miguel Ângelo da Luz vai assumir a seleção do México Miguel Ângelo da Luz, que levou a Seleção Brasileira Feminina de Basquete ao título mundial em 1994 e à medalha de prata em Atlanta dos Jogos de Atlanta em 1996, foi confirmado como o novo treinador da Seleção Mexicana Masculina. O técnico embarcará para o México na próxima terça-feira visando a Copa Centro-América (que valerá vaga no Pan de 2007 e no Pré-Olímpico) e os Jogos do Caribe, em julho. Ele dirigia a equipe do Telemig Celular/Unitri/Uberlândia até o último final de semana, quando saiu por problemas no salário e devido à eliminação do time do Nacional Masculino. Em sua carreira (que começou em 1979 como professor de educação física), dirigiu equipes de base da seleção brasileira de basquete e equipes como Vasco, Fluminense, Flamengo/Petrobrás e Telemar/Rio de Janeiro.