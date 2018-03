Milwaukee empata a série com o Sixers Desta vez a mão certeira de Allen Iverson não funcionou e o Philadelphia 76?ers foi derrotado pelo Milwaukee Bucks, em casa, por 98 a 72. O resultado deixou empatada em 1 a 1 a série melhor-de-sete jogos pela final da Conferência Leste da NBA. Eleito o melhor jogador da temporada regular da Liga, Iverson esteve muito abaixo da sua média (acima de 30 pontos por partida) e marcou apenas 16 pontos para o Sixers. Por outro lado, Ray Allen foi perfeito, principalmente nos arremessos de 3 pontos, e garantiu a vitória do Bucks, com seus 38 pontos. As duas equipes voltam a se enfrentar no sábado, em Milwaukee.