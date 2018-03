Milwaukee empata série com Charlotte A definição de um dos finalistas da Conferência Leste da NBA ficou para a última partida. Nesta quinta-feira, o Milwaukee Bucks derrotou o Charlotte Hornets por 104 a 97 e empatou em 3 a 3 a série melhor-de-sete jogos. O grande destaque foi o trio de cestinhas do Bucks: Glenn Robinson fez 29 pontos, Ray Allen marcou 23 e Sam Cassell garantiu outros 33 para a sua equipe. A decisão acontece no domingo, em Milwaukee. A outra semifinal do Leste ainda está sendo disputada entre Philadelphia 76?ers e Toronto Raptors, que jogam nesta sexta-feira - os Sixers estão ganhando o duelo por 3 a 2.