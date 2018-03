Milwaukee garante vaga na semifinal O Milwaukee conquistou a classificação nesta quarta-feira de madrugada ao derrotar o Orlando Magic por 112 a 104 e vencer a série melhor-de-cinco dos playoffs da liga norte-americana da NBA por 3 a 1. A vitória garantiu à equipe a quarta vaga para a fase semifinal da competição. O trio de ataque do Milwaukee composto por Ray Allen, Sam Cassel e Glenn Robinson levou o time à uma semifinal da liga depois de 12 anos. Agora, o grupo se prepara para enfrentar o Charlotte Hornets na série melhor-de-sete. Na outra partida da noite, a rivalidade entre os Mavericks de Dallas e o Utah Jazz, consideradas as melhores equipes da liga, protagoniza a disputa mais acirrada da série melhor-de-cinco. A vitória do Dallas por 107 a 77 empatou em 2 a 2 o playoff e o finalista só vai ser conhecido no quinto jogo, dia 3.