Milwaukee leva decisão para o 7º jogo Confirmando o equilíbrio que já era esperado na Conferência Leste, a decisão de quem será o finalista da NBA ficou para o 7º jogo da série melhor-de-sete. Na madrugada deste sábado, em Milwaukee, a equipe da casa venceu o Philadelphia 76?ers por 110 a 100 e empatou o confronto em 3 a 3. Bucks e Sixers definem domingo, em Filadélfia, quem será o adversário do Los Angeles Lakers na luta pelo título da liga norte-americana de basquete profissional. Correndo o risco de ser eliminado, o Milwaukee começou o jogo deste sábado imprimindo um ritmo muito forte. Com uma boa atuação de Ray Allen, que marcou 41 pontos no total, o Bucks chegou a abrir 33 pontos. Mas, no último quarto, o Philadelphia tentou uma reação e até ameaçou a vitória do adversário. Nesse período, Allen Iverson teve uma performance espetacular, fazendo 26 dos 46 pontos marcados por ele na partida. Com isso, os Sixers diminuíram a vantagem do rival para 10 pontos, mas não tiveram forças para virar o placar, adiando a decisão para domingo.