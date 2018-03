Milwaukee vence a 1ª contra Hornets O Milwaukee Bucks aproveitou o fato de jogar em casa para abrir com vitória a série melho-de-sete jogos contra o Charlotte Hornets, pelas semifinais da Conferência Leste da NBA. Neste domingo, o Bucks teve sempre o domínio da partida e venceu por 104 a 92, graças principalmente a Ray Allen, que marcou 9 dos seus 26 pontos no último quarto. Pelo Hornets, o cestinha foi Jamal Mashburn, com 23 pontos. As duas equipes voltam a jogar na terça-feira, novamente em Milwaukee.