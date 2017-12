Milwaukee vence fora de casa os Spurs Os jogadores Sam Cassell e Glenn Robinson levaram o Milwaukee Bucks a sua 10 vitória consecutiva na NBA. Cassell marcou 33 pontos e Robinson, 30, na vitória contra o San Antonio Spurs por 101 a 91, este domingo. Com o resultado, o Milwaukee mantém a liderança do Divisão Central com 15 vitória e nove derrotas. Outros resultados deste domingo: Toronto 83 x 76 Miami; Boston 85 x 80 Memphis; Sacramento 133 x 101 Phoenix.