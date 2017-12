Milwaukee vence na abertura da NBA Após uma reação espetacular - quando tirou uma diferença de seis pontos faltando 1min07 para o final da partida de abertura da temporada 2005/2006 da NBA -, o Milwaukee Bucks, jogando como visitante, levou a partida para a prorrogação e acabou vencendo o Philadelphia Sixers por 117 a 108, na noite desta terça-feira. No tempo extra, os Bucks dominaram os Sixers. O australiano Andrew Bogut marcou 13 pontos e foi um dos destaques do time de Milwaukee. O armador Allen Iverson, do Philadelphia, fez 35 pontos e foi o cestinha da partida.