Milwaukee vence Philadelphia na NBA O Milwaukee Bucks abriu vantagem contra o Philadelphia 76ers ao vencer o terceiro confronto no sábado por 80 a 74. A série melhor-de-sete do playoff está em 2 a 1 para a equipe local. O destaque da partida foi o armador Sam Cassel, cestinha do jogo, com 24 pontos anotados. O próximo jogo entre os dois times será na segunda-feira, em Milwaukee.