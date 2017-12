Minas bate Brasília e segue vivo na semifinal do Nacional

Pela fase semifinal do Nacional de Basquete Masculino, o Pitágoras/Minas venceu o Universo/BRB (DF), por 77 a 75 (38 a 37 no primeiro tempo), nesta sexta-feira, em Belo Horizonte. Os cestinhas da partida foram Nezinho, do Universo, e Guilherme, do Minas, com 21 e 18 pontos, respectivamente. Mesmo com a vitória mineira, o Universo lidera a série por dois a um e só precisa de mais uma vitória para garantir a vaga na semifinal. O Minas tem que ganhar as duas próximas partidas para se classificar para a próxima fase. Os dois clubes voltam a se enfrentar neste sábado, também em Belo Horizonte (às 19 horas de Brasília). "Depois de duas derrotas, conseguimos acertar nossa defesa e não deixamos o time deles pontuar. Mantivemos a partida equilibrada até o último minuto e fomos mais felizes nas finalizações. Temos todas as condições de empatar a série e levar a decisão para Brasília", comentou o armador Sucatzky, do Minas. Na outra semifinal, a série entre Uberlândia e Franca prossegue neste domingo com a terceira partida, em Uberlândia. O time mineiro lidera por 2 a 0, com as duas vitórias conquistadas em Franca.