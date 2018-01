Minas derrota Ajax no basquete No duelo das equipes patrocinadas pela Universo, a Universidade Salgado de Oliveira, o Minas Tênis Clube levou vantagem sobre a Sociedade Esportiva Ajax, de Goiânia, na quarta rodada do Campeonato Nacional Masculino de Basquete, neste domingo, em Belo Horizonte. O Minas, comandado pelo técnico Flávio Davis Furtado, derrotou o Ajax, de Alberto Bial, por 95 a 74, com 29 pontos de Márcio e 21 de Demétrius. Rogério marcou 22 para o Ajax. O confronto do patrocinador único confirma uma tendência que vem se materializando de uma temporada para a outra - a entrada das instituições de ensino no apoio às equipes do basquete brasileiro. Quase a metade dos 17 clubes do Nacional tem patrocínio de instituições de ensino. São oito os times que recebem apoio desse tipo de empresa. O COC Sistema de Ensino investe alto na equipe de Ribeirão Preto, atual campeã paulista, com infra-estrutura de primeiro mundo - conta até com um centro de treinamento. As escolas ainda estão presentes em patrocínios significativos, como o do Centro Universitário do Triângulo Mineiro (Unit) e da Universidade de Araraquara (Uniara), ou em apoios, como os da Universidade Brás Cubas, de Mogi das Cruzes, e da Universidade do Norte do Paraná. Das 17 equipes, 4 não têm patrocínio - Bauru, Franca, Vasco e Pinheiros - e as demais contam com o apoio de empresas privadas. Também neste domingo, em um outro duelo "universitário", a Unit/Uberlândia foi a Londrina para vencer a Unopar/Aguativa por 83 a 80 (40 a 41). A Ulbra - uma equipe da Universidade Brasileira Luterana, de Porto Alegre, que tem clube próprio - bateu o Vasco por 91 a 88 (46 a 35), no ginásio do Grêmio Náutico União. A Uniara ganhou da Habib?s/Casa Branca por 88 a 77 (48 a 42).