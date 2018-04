Minas derrota Palmeiras em partida adiada do NBB

Em partida adiada da terceira rodada do Novo Basquete Brasil (NBB), o Pitágoras/Minas (MG) venceu, nesta terça-feira, o Palmeiras/Lupo/Araraquara (SP) por 91 a 85, na prorrogação, e conquistou sua sexta vitória na competição. O jogo foi realizado no ginásio do Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte.

O pivô Murilo, do Minas, foi o cestinha da partida com 23 pontos. Além dele, o ala norte-americano Jeffries, com 21, e o pivô William Drudi, com 18 pontos e 12 rebotes, foram os principais jogadores da equipe mineira. O destaque do Araraquara foi o ala Chico, que marcou 15 pontos e pegou 13 rebotes.

"A gente sabia que seria um jogo difícil contra o Araraquara. Fizemos um primeiro tempo muito ruim, sofremos 50 pontos. Mas, com uma boa defesa conseguimos nos recuperar no jogo", afirmou o técnico Flávio Davis, do Minas.

RODADA O Assis Basket (SP) recebe nesta quarta o Ciser/Araldite/Univille/Joinville (SC), às 20 horas, no ginásio Jairo Ferreira dos Santos, em Assis, em partida válida pela nona rodada. O jogo foi adiado devido à participação do time catarinense na Liga das Américas.