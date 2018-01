Minas e Assis vencem pelo Nacional masculino de basquete Dois jogos foram disputados nesta terça-feira pelo Campeonato Nacional masculino de basquete. Em Belo Horizonte, o Pitágoras/Minas venceu o lanterna Inesul/Londrina (PR) por 91 a 70, com 21 pontos do cestinha Mãozão, e aumentou suas chances de se classificar à segunda fase. Em Americana, interior de São Paulo, o Conti/Amea/Assis, já eliminado, ganhou do Americana Basketball, que já está classificado para a segunda fase, por 101 a 65. Os cestinhas foram William, de Assis, e Thiago Pereira, de Americana, com 26 e 24 pontos, respectivamente.