Minas e Brasília vencem e estão perto das semifinais

Pela segunda rodada das quartas-de-final do Campeonato Nacional de Basquete Masculino, realizada neste domingo, o Pitágoras/Minas Tênis (MG) ganhou do Paulistano/DixAmico (SP) por 83 a 75 , em Belo Horizonte. Os cestinhas foram Shamell, do Paulistano, e Victor Thomas, do Minas, com 24 e 23 pontos, respectivamente. Na outra partida da rodada, o Universo/BRB (DF) derrotou o Saldanha da Gama (ES) por 123 a 74, em Brasília, com 30 pontos do cestinha Arthur. O principal pontuador da equipe capixaba foi Sandro Varejão, com 19 pontos. Com esses resultados, Minas Tênis e Universo/DF abrem 2 x 0 em suas séries e precisam de apenas mais uma vitória para garantirem vaga nas semifinais da competição. "Fizemos uma marcação eficiente, diminuindo o aproveitamento de três pontos do Paulistano e abrimos 20 pontos de vantagem. No último quarto, a equipe paulista esboçou uma reação, mas conseguimos manter o ritmo e vencer. Todos estão de parabéns pela belíssima partida. Agora é trabalhar duro para buscar a terceira vitória e a vaga para a semifinal" disse o pivô Mãozão, do Minas Tênis. "A nossa equipe foi muito consistente na defesa e assim conseguimos impor a nossa maior característica, que é a velocidade no jogo de transição. Colocamos uma ampla vantagem logo no primeiro quarto e conseguimos administrar bem o resultado até o final da partida", comentou o ala Arthur, do Universo/DF.