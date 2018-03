Minas elimina Fla e pega Ribeirão Preto A saída do Flamengo/Petrobrás do Campeonato Nacional Masculino de Basquete teve tom de despedida, nesta quarta-feira, em Belo Horizonte. Do time, que perdeu a terceira partida consecutiva do playoff das quartas-de-final para o Universo/Minas, e do maior cestinha brasileiro de todos os tempos. Oscar, aos 45 anos, fez 32 pontos ? agora soma 49.703 pontos na carreira (estatística pessoal), faltando 297 para chegar aos 50 mil. Oscar disse que, em algumas semanas, poderá fazer mais algumas partidas no próximo Campeonato Estadual ? os comentários são de que poderia fixar residência em São Paulo e jogar na Hebraica ou Pinheiros ? para chegar a histórica marca dos 50 mil pontos. O fato é que esse foi mesmo o seu último Campeonato Brasileiro. E terminou como começou. Foi o cestinha na derrota de seu time, o Flamengo, na terceira rodada da série melhor-de-cinco, contra o Minas, por 101 a 89 (45 a 41). Oscar foi o cestinha de todos os campeonatos que disputou no Brasil, desde que voltou da Europa, em 1995. Com o resultado, o Minas (2º na fase de classificação) vai enfrentar o COC/Ribeirão Preto (3º) em uma das semifinais, também em melhor-de-cinco jogos. Com melhor campanha na fase inicial, o Minas terá a vantagem de jogar a segunda, terceira e quinta partidas em Belo Horizonte. As duas equipes buscam o título inédito.