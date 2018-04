Minas feliz com BH como uma das sedes do Sul-Americano

Um dos favoritos ao título do Campeonato Sul-americano de basquete, o Minas, teve sua participação confirmada nesta quarta-feira no Grupo B, que será disputado em Belo Horizonte, e que conta com o argentino Libertad Sunchales, o uruguaio Biguá e o campeão da Bolívia.

A decisão da Associação de Basquetebol Sul-Americana (ABASU) em mandar um grupo da competição em Belo Horizonte foi recebida com festa pelos dirigentes do clube. "Para o basquete, o Sul-Americano é a Libertadores do futebol", compara Eduardo de Almeida Pinto, o Dadinho, diretor de basquete do Minas. "É uma competição importante para os clubes da América do Sul e todos os classificados poderiam solicitar ser sede de um dos grupos. O Minas fez o pedido à Associação de Basquetebol Sul-Americana e foi atendido."

Os jogos acontecerão entre os dias 22 e 24 de outubro, na Arena Vivo, no Minas Tênis Clube. Além do clube mineiro, Flamengo e Universo/Brasília são os brasileiros inscritos na competição.

O atual campeão do NBB e da Liga Sul-Americana, o Flamengo, é o cabeça-de-chave do Grupo C, que também conta com Quimsa (Argentina), o Defensor Sporting (Uruguai) e o ESPE (Equador). Os jogos serão realizados na cidade de Del Estero, na Argentina, nos dias 27, 28 e 29 de outubro.

Já o Brasília ocupa o Grupo B ao lado de Libertad (Paraguai), Universo/BRB/Financeira Brasília, campeão da Liga das Américas e também integrante da LNB, Universidad de Concepción (Chile) e Centro Juventud Sionista (Argentina), e os jogos de tal grupo serão disputados na cidade de Entre Ríos, também na Argentina, entre os dias 16 a 18 de outubro.

De acordo com o regulamento, os primeiros de cada grupo se classificarão para o quadrangular final, que também contará com os melhor segundo colocado, a partir de novembro.