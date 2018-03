Minas sai na frente do COC/Ribeirão O Universo/Minas venceu o COC/Ribeirão Preto por 86 a 85, nesta terça-feira, na casa do adversário, e fez 1 a 0 na série melhor-de-cinco jogos pelas semifinais do Campeonato Nacional Masculino de Basquete. O cestinha do jogo foi Márcio, com 35 pontos para a equipe mineira. Os dois voltam a se enfrentar na quinta-feira, dessa vez em Belo Horizonte. Na outra semifinal, entre Universo/Ajax e Unit/Uberlândia, o primeiro jogo será apenas na sexta-feira, em Goiânia.