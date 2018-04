Minas Tênis a uma vitória do título do Sul-Americano de clubes

O Pitágoras/Minas Tênis só precisa de uma vitória neste domingo sobre o Duros de Lara (VEN), às 14 horas, em Brasília, para conquistar o título de campeão do 44.º Campeonato Sul-Americano de Clubes Masculino de Basquete. Dividindo a ponta com o Boca Juniors (ambos lideram com sete pontos, três vitórias e uma derrota), o time mineiro leva vantagem por vitória no confronto direto. Já o Boca tem que ganhar do Universo e torcer por uma derrota do Minas. Na terceira posição, estão Duros de Lara, Universo e Peñarol, todos com seis pontos (duas vitórias e duas derrotas). A quinta e última rodada terá os seguintes jogos neste domingo: Peñarol de Mar del Plata (ARG) x San Jose (PAR), às 12 horas de Brasília; Pitágoras/Minas (BRA) x Duros de Lara (VEN), às 14 horas; e Universo/BRB (BRA) x Boca Juniors (ARG), às 16 horas, com transmissão ao vivo do Sportv. Os resultados deste sábado foram: o Pitágoras/Minas Tênis (BRA) venceu o Deportivo San José (PAR) por 100 a 67 (53 a 37 no primeiro tempo), com 25 pontos do cestinha Mãozão. Na outra partida, o Boca Juniors (ARG) derrotou o Duros de Lara (VEN) por 102 a 101 na prorrogação (86 a 86 no tempo normal). E, encerrando a rodada, o Peñarol de Mar del Plata (ARG) derrotou o Universo/BRB (DF) por 65 a 56 (32 a 27).