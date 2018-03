Minas vence Fla no Nacional de basquete O Flamengo/Petrobrás estreou com derrota para o Universo/Minas, por 107 a 94, nas quartas-de-final (melhor de cinco partidas) do Campeonato Nacional de Basquete, nesta sexta-feira à noite, no Ginásio do Tijuca Tênis Clube. O Rubro-Negro sentiu a falta de seu principal armador, Alberto, e apesar da boa atuação não resistiu à superioridade mineira. No outro jogo desta noite, Ribeirão Preto bateu Araraquara, por 78 a 77, no ginásio do adversário. O Minas terminou o primeiro tempo na frente vencendo por 54 a 51 e, nos dois primeiros quartos, quase sempre manteve a dianteira no placar. Beneficiado por três cestas de três pontos do ala Oscar, o Flamengo não permitiu que o adversário abrisse uma grande vantagem. Mas, na disputa do melhor ataque do Nacional, o do Flamengo, contra a melhor defesa da competição, a do Minas, venceu a segunda. Já no início do segundo tempo, o Rubro-Negro cometeu muitos erros e permitiu que o time mineiro abrisse dez pontos de vantagem. O mau desempenho fez com que o Minas terminasse o terceiro quarto vencendo por 84 a 72. A vantagem ante o Flamengo deu mais tranqüilidade ao Minas no último quarto, que passou a trabalhar mais suas jogadas ofensivas. Sem poder de reação, nem mesmo o fato de Oscar ter sido o cestinha da partida, com 30 pontos, ajudou o Rubro-Negro a impedir a derrota. A segunda partida entre os dois clubes acontece neste domingo, em Minas. Flamengo - Olivinha (4 pontos), Oscar (30), Alexey (24), Ricardinho (8) e Gema (18). Técnico - Miguel Ângelo. Entraram: Alexandre (5), Guto (3), e Rodrigo (2), Marcelinho e Brazolim. Minas - Demétrius (11 pontos), Luis Fernando (17), Michel (14), Márcio (24) e Cambraia (13). Técnico - Flávio Davis. Entraram: Murilo (3), Aylton (9) e Fred (16). Juízes - José Augusto Piovesan (SP) e João Batista Vinhaes (SP). Local - Ginásio do Tijuca Tênis Clube.