Minas vence o Ajax no basquete O time do Minas Tênis Clube venceu por apenas dois pontos de vantagem o Ajax, de Goiás, neste domingo, no confronto das equipes patrocinadas pela Universo, na 4.ª rodada do returno do Campeonato Nacional Masculino de Basquete. O Universo/Minas, comandado por Flávio Davis, ganhou do Universo/Ajax, do técnico Alberto Bial, por 76 a 74. Vanderlei, do Ajax, com 22 pontos, foi o cestinha do jogo.