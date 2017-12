Minas vence Paulistano e passa às semifinais do Nacional

O Pitágoras/Minas Tênis é o último semifinalista do Nacional de Basquete Masculino. Neste sábado à noite, o time mineiro derrotou o Paulistano/Dix Amico (SP), por 79 a 78 (40 a 42 no primeiro tempo), pela quinta e decisiva partida das quartas-de-final, fechando a série em 3 a 2. O cestinha da partida foi Thomas, do Minas, com 24 pontos. O principal pontuador da equipe paulista foi Ricardo Probst, com 21 pontos. Com isso, ficam definidos os confrontos da semifinal da competição: Universo/BRB (DF) x Pitágoras/Minas Tênis (MG) e Unimed/Franca (SP) x UNITRI/Converse (MG). "Foi emoção do princípio ao fim e graças a Deus conseguimos vencer. A equipe cresceu demais no último quarto e soube trabalhar muito bem a última bola, que valeu a vitória. Agora é começar trabalhar e corrigir os erros para enfrentar o Universo na semifinal. O time todo está de parabéns, pois já estamos entre os quatro melhores times do Brasil", disse o ala/pivô Wanderson, do Minas.