Ming e Bryant são os mais votados para o All-Star O pivô chinês Yao Ming, do Houston Rockets, e o armador do Kobe Bryant, do Los Angeles Lakers, foram os mais votados na eleição para o All-Star Game (Jogo das Estrelas) da NBA, que será no dia 18, em Houston. Yao foi o mais votado pelo segundo ano consecutivo, com 2.342.738 votos. Bryant, que já disputou oito All-Stars e que em janeiro marcou 81 pontos em uma única partida, ficou em segundo lugar, com 2.271.631.