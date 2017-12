Ming supera O´Neal e Rockets batem Heat pela NBA O gigante chinês Yao Ming venceu Shaquille O´Neal no duelo dos superpivôs, garantindo ao Houston Rockets uma importante vitória sobre o Miami Heat por 94 a 72 em pleno Ginásio American Airlines Arena, pela temporada regular da NBA. Ming marcou nada menos que 34 pontos, superando a barreira dos 30 pela segunda partida consecutiva, enquanto que O´Neal ficou com apenas 15. Além disso, o chinês deu uma lição a O´Neal no quesito arremessos: acertou 11 de 19 tentativas e 12 de 13 lances livres, enquanto que o pivô do Miami fez seis em 14 tiros e apenas três em nove sozinho no garrafão. Outro destaque do Houston foi o ala-armador Tracy McGrady, com 12 pontos, além de Shane Battier e Luther Head, com mais 11 cada um. O ala-armador Vince Carter, com 34 pontos, foi o destaque da vitória do New Jersey Nets sobre o Washington Wizards por 105 a 93, na prorrogação. Além de ser o cestinha do time, Carter fez o lance de três pontos que forçou a prorrogação e marcou mais oito no tempo extra. Por sua vez, o armador Jason Kidd fez seu quinto triple-double (dois dígitos em três fundamentos) da temporada, e o número 77 como profissional. Ele conseguiu 15 pontos, 18 assistências, 11 rebotes e quatro roubadas de bola. Kidd também chegou às 7.997 assistências na carreira, superando o ex-armador Rod Strickland no sétimo lugar da lista de toda a história da NBA. Além disso, o jogador está a apenas um triple-double de empatar com o lendário Wilt Chamberlain no terceiro lugar da lista de todos os tempos da NBA. Em outra partida da rodada, o ala Carmelo Anthony marcou 36 pontos e foi o destaque da vitória do Denver Nuggets sobre o Charlotte Bobcats por 108 a 101. O ala-armador J.R.Smith e o armador Andre Miller marcaram 17 pontos cada um para os Nuggets, enquanto o pivô Marcus Camby fez outros 12 e conseguiu 11 rebotes. Foi a segunda vitória consecutiva do Nuggets, que se recupera das três derrotas nas primeiras partidas da temporada. O ala-pivô brasileiro Nenê não atuou porque está com uma lesão no joelho direito. Jogando em casa, no Arco Arena, o Sacramento Kings venceu o Toronto Raptors por 107 a 92. O destaque do jogo foi o ala-armador Kevin Martin, que marcou 26 pontos. O ala Ron Artest e o armador Mike Bibby, com 23 e 21, respectivamente, também ajudaram a equipe da capital da Califórnia. Pelo Raptors, o ala Chris Bosch, com 19 pontos, foi o cestinha, enquanto o ala-armador Morris Peterson fez outros 18 e o ala Anthony Parker conseguiu 14. O ala alemão Dirk Nowitzki e o armador Jason Terry ajudaram o Dallas Mavericks a conquistar uma vitória de 103 a 96 sobre o Portland Trail Blazers, fora de casa. Nowitzki foi o cestinha do Mavericks, com 26 pontos e dez rebotes. O Dallas venceu a décima primeira partida consecutiva em Portland, onde não perdem desde 23 de dezembro de 2003. Já Terry fez 24 pontos, enquanto o ala-armador Jerry Stackhouse conseguiu outros 16, nove assistências, dois rebotes e três roubadas de bola. É a segunda vitória consecutiva do Mavericks, que vai se recuperando das quatro derrotas do início da temporada. O Los Angeles Lakers, atuando no Staples Center, superou o Memphis Grizzlies por 91 a 81, quebrando uma série de duas derrotas. O melhor jogador do time de Los Angeles foi o ala Lamar Odom, com 20 pontos, 16 rebotes, sete assistências e dois tocos. O ala-armador Kobe Bryant também deu uma boa contribuição, com 21 pontos, seis assistências e seis rebotes. O Lakers tem agora uma campanha de cinco derrotas e três vitórias na temporada. Além disso, foi a partida de número 500 do técnico Phil Jackson comandando o time e sua vitória de número 337 - a terceira melhor em sua história, atrás de Pat Riley (533) e John Kundia (423). Ainda em Los Angeles, Elton Brand marcou 22 pontos e pegou dez rebotes para levar os Clippers à vitória sobre os Hornets por 92 a 76. O time tem agora cinco vitórias consecutivas - todas em casa - desde a derrota em Phoenix na noite de estréia.