Minnesota, a melhor campanha da NBA O Minnesota Timberwolves é a grande surpresa deste começo de temporada da NBA. A equipe tem a melhor campanha até agora, com 8 vitórias e apenas 1 derrota - superando até o bicampeão Los Angeles Lakers -, e lidera a Divisão Meio-Oeste da liga norte-americana de basquete. Na última rodada, o Minnesota ganhou do Orlando Magic por 103 a 95, graças à eficiência de Kevin Garnett, que marcou 21 pontos, pegou 16 rebotes e deu 6 assistências. Quem também está muito bem até agora é o Bucks, atual vice-campeão da Conferência Leste. A equipe de Milwaukee ganhou do Utah Jazz por 104 a 93 e tem 6 vitórias e apenas 1 derrota, liderando a Divisão Central da NBA. No Atlântico, os Sixers estão conseguindo uma recuperação fantástica. Depois de perder os cinco primeiros jogos da temporada, todos sem Allen Iverson - que estava contundido -, o Philadelphia ganhou cinco vezes consecutivas, já com o seu principal jogador. Nesta rodada, a vítima foi o New Jersey Nets: 94 a 82. Outro destaque da rodada foi a vitória do Memphis Grizzlies, a primeira da equipe na atual temporada, depois de 8 jogos disputados. O ex-time de Vancouver ganhou do Cleveland Cavaliers por 98 a 93. Com isso, o hexacampeão Chicago passou a ter a pior campanha do campeonato. A derrota por 93 a 88 para o Golden State Warriors foi a 9ª do Bulls, que venceram apenas 1 até agora. Mais cinco partidas foram disputadas na madrugada deste domingo: Atlanta Hawks 112 x 103 Boston Celtics, Charlotte Hornets 87 x 97 Portland Trail Blazers, Detroit Pistons 104 x 98 Indiana Pacers, Houston Rockets 124 x 87 Dallas Mavericks e Seattle SuperSonics 93 x 103 Denver Nuggets.