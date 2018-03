Minnesota amplia vantagem sobre Denver O Denver Nuggets, time do pivô brasileiro Nenê Hilário, foi derrotado em casa pelo Minnesota Timberwolves, por 84 a 82, em partida da noite desta terça-feira pela primeira rodada playoffs da liga de basquete norte-americana (NBA). O resultado consolidou a vantagem do Timberwolves sobre o Nuggets no melhor-de-sete: o time de Minnesota venceu 3 partidas, contra apenas uma vitória do Nuggets. Agora, para continuar na competição, o time de Nenê precisa vencer o próximo duelo, sexta-feira, na casa do adversário. Na partida desta terça, o brasileiro marcou 11 pontos (oito rebotes e duas assistências) nos 29 minutos em que esteve em quadra. O cestinha do jogo foi Voshon Lenard, companheiro de equipe de Nenê, que marcou 28 (três rebotes e uma assistência), mas não conseguiu impedir a derrota do time de Denver. Hornets vence Heat e empata em 2-2 No outro duelo da noite pelos playoffs, o New Orleans Hornets bateu em casa o Miami Heat, empatando em 2 a 2 a disputa entre os dois times no melhor-de-sete. Placar final: 96 a 85. A próxima partida entre Hornets e Heat também está marcada para sexta à noite, em Miami.