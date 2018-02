Minnesota bate Charlotte na volta da bola de couro à NBA Com uma grande atuação do ala Kevin Garnett, o Minnesota Timberwolves superou na noite desta segunda-feira o Charlotte Bobcats por 102 a 96, fora de casa, no Ginásio Charlotte Bobcats Arena, pela temporada regular da NBA. Apesar do resultado positivo, a equipe dirigida pelo treinador Dwane Casey ocupa apenas a nona colocação na Conferência Oeste da liga norte-americana de basquete, com 14 vitórias e 15 derrotas. A situação dos Bobcats é ainda pior, estando apenas na penúltima posição na Conferência Leste, com nove triunfos e 22 tropeços. O confronto marcou a volta da antiga bola de couro na NBA. A medida foi tomada após os dirigentes da liga receberam inúmeras reclamações dos jogadores, que disseram que a nova bola feita de material sintético não tinha aderência às mãos, provocando muitos erros no controle. Garnett, que é considerado uma das principais estrelas do campeonato, terminou o confronto com um double-double (dois dígitos em dois fundamentos) ao marcar 32 pontos e capturar 14 rebotes. O armador Ricky Davis também se destacou ao anotar 25 pontos. Pelo lado dos rivais, o melhor em quadra foi o armador Matt Carroll, com 23 pontos. No outro jogo da rodada, o Boston Celtics, que segue sem contar com o ala-armador Paul Pierce por causa de uma lesão no pé, acabou com uma seqüência de seis derrotas ao superar o Portland Trail Blazers, fora de casa, por 89 a 81. O cestinha da partida foi o armador Tony Allen, que marcou 22 pontos para os Celtics.