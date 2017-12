Minnesota confirma melhor campanha Wally Szczerbiak marcou 22 pontos, entre eles, uma cesta de três pontos no finalzinho do terceiro quarto e garantiu a vitória dos Timberwolves, de Minnesota, sobre os Heat de Miami por 80 a 73 na rodada da NBA encerrada na madrugada desta quarta-feira. Com essa vitória, o Minnesota divide com os Lakers a melhor campanha da NBA, com 9 vitórias. Neste momento, a equipe lideran sozinha na Divisão Meio-Oeste. O Miami por sua vez, perdeu a sexta partida consecutiva, na pior campanha do time desde 94. Hoje, o Miami é apenas o sexto colocado na Divisão do Atlântico. Na próxima rodada, na noite desta quarta-feira, o Minnesota volta à quadra para a partida contra o Orlando.