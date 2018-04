Minnesota continua sem vencer na NBA

O Minnesota Timberwolves continua sem saber o que é vitória na temporada regular da NBA, ao perder, na madrugada deste domingo, fora de casa, para o Sacramento Kings por 100 a 93. O destaque do Kings (2-4) na partida ficou com o ala-armador Kevin Martin, com 29 pontos, enquanto o pivô Brad Miller deixou a quadra com um "double double" ao converter outros 12 e pegar 16 rebotes. O Timberwolves foi liderado pelo ala Al Jefferson, com 17 pontos e 12 rebotes, enquanto o reserva Rashad McCants converteu outros 16, que não foram suficientes para evitar a quinta derrota em cinco partidas da franquia na temporada.