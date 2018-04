Minnesota vence e segue vice-líder O Minnesota Timberwolves venceu nesta segunda-feira o Detroit Pistons por 109 a 93 e permanece vice-líder da Divisão Meio-Oeste, da NBA, atrás do San Antonio Spurs. Foi a quinta vitória consecutiva dos Wolves, que agora somam 24 vitórias e nove derrotas. Os Spurs mantiveram a boa fase vencendo o New York Knicks por 90 a 79. O San Antonio tem a segunda melhor campanha da temporada, atrás apenas do Los Angeles Lakers. Confira os outros resultados desta segunda-feira: Charlotte 94 x 80 Denver Portland 98 x 72 Cleveland Philadelphia 116 x 92 Los Angeles Clippers Orlando 98 x 87 Boston Minnesota 109 x 93 Detroit Seattle 100 x 88 Chicago