Minnesota vence o L.A. Lakers O Minnesota não tomou conhecimento do adversário e venceu o Los Angeles Lakers por 112 a 101, num das partidas da rodada desta quarta-feira à noite da NBA - a liga norte-americana de basquete. Apesar da derrota, os Lakers se mantiveram na terceira posição na Conferência Oeste a frente do próprio Minnesota. A rodada teve ainda os seguintes resultados: Milwaukee 95 x 92 Boston; Seattle 98 x 81 Atlanta, Portland 105 x 101 Washington, Detroit 101 x 89 Chicago, Filadelfia 82 x 72 Miami, Orlando 90 x 85 Toronto, Charlotte 104 x 85 New Jersey e Golden State 110 x 93 Denver. Nesta quinta-feira à noite, mais quatro partidas: San Antonio x Cleveland; Nova York x Miami, Memphis x Utah e Indiana x Phoenix.