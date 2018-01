Minnesota vence o líder Dallas na NBA O jogador Wally Szczerbiak foi o grande destaque na vitória do Minnesota Tiberwolves sobre o Dallas Mavericks por 100 a 98, nesta terça-feira, pela NBA. Szczerbiak fez sua melhor partida nesta temporada, marcando 21 pontos, entre eles a cesta decisiva, faltando 1,6 segundos para terminar a partida. Kevin Garnett mostrou sua habitual categoria. Ele fez 26 pontos e liderou o marcador do Minnesota. Foi a terceira vitória consecutiva do Minnesota e a décima seguida em casa. O resultado manteve os Timberwolves na terceira colocação da Divisão Meio-Oeste, com 30 vitórias em 50 jogos, ao lado do Utah Jazz, que derrotou nesta noite, na prorrogação, o Houston Rockets por 103 a 101. Mesmo com a derrota, a segunda consecutiva, o Dallas continua na liderança folgada do Meio-Oeste, com 38 vitórias e 11 derrotas, a melhor campanha da temporada. Dirk Nowitzki foi o cestinha, com 34 pontos. Outros resultados desta terça: Orlando 92 x 83 New Jersey Indiana 107 x 96 Cleveland Golden State 116 x 113 Atlanta New Orleans 78 x 69 Miami Detroit 89 x 79 Chicago L.A. Clippers 107 x 106 Phoenix Boston 82 x 76 Seattle Sacramento 99 x 80 Washington San Antonio 116 x 111 Portland L.A. Lakers 121 x 93 Denver