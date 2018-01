Minnesota vence o Philadelphia na NBA Kevin Garnett marcou 30 pontos e liderou o Minnesota Timberwolves na vitória sobre o Philadelphia Sixers por 99 a 91, na noite deste domingo, pela NBA. O resultado deixou o Minnesota empatado com o Utah Jazz na Divisão Meio-Oeste, com 28 vitórias. Para o Philadelphia, a derrota não permitiu a equipe chegar ao segundo lugar, ao lado do Boston Celtics, da Divisão do Atlântico. Os Sixers mantêm a terceira posição, com 25 vitórias em 48 partidas. Allen Iverson foi o cestinha dos Sixers, com 21 pontos. Outros resultados deste domingo: Portland 114 x 95 Cleveland Toronto 100 x 86 L.A. Clippers Atlanta 97 x 89 Orlando Houston 105 x 89 Sacramento Denver 93 x 78 Memphis