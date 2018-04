Minnesota vence Wizards fora de casa O Minnesota Timberwolves venceu neste sábado o Washington Wizards por 108 a 100, em Washington. Com o resultado, o Minnesota alcançou sua oitava vitória consecutiva na NBA. Além disso, manteve a liderança da Divisão Meio Oeste, da Conferência Oeste, com 27 vitórias e nove derrotas. O astro Michael Jordan foi o cestinha dos Wizards, com 35 pontos. A equipe de Washington mantém uma campanha regular com 18 vitórias e 16 derrotas. Outros resultados: Boston 115 x 91 Atlanta; Milwaukee 102 x 97 New York; New Jersey 91x 85 Orlando; Detroit 104 x 76 Charlotte; Chicago 106 x 104 Los Angeles Lakers; Dallas 111 x 102 Indiana; Houston 98 x 86 Denver; Memphis 97 x 95 Utah; Phoenix 108 x 74 Miami.