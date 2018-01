Missão de Alex é permanecer na NBA O ala/armador brasileiro Alex, 23 anos atual campeão brasileiro pelo COC/ Ribeirão Preto e medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de São Domingos, com a Seleção Brasileira foi aos Estados Unidos há uma semana para treinar quatro dias no San Antonio Spurs, à convite do técnico Gregg Popovich. ?A proposta surgiu no Pré-Olímpico, em Porto Rico no mês passado na partida contra os Estados Unidos. Estava cheio de olheiros por lá, inclusive o Gregg?, contou Alex. Para sua surpresa, no último dia de treinamento ele descobriu que os quatro dias se transformariam em dois anos de ?contrato de risco?, o que significa que até o dia 10 de janeiro ele pode ser rescindido a qualquer momento. ?Posso acordar amanhã e ser ?demitido?. Por isso vou fazer de tudo para cumprir os duros treinamentos e ficar aqui?, disse. Leia mais no Jornal da Tarde