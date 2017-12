Mogi e Limeira duelam no Paulista A fase classificatória do Paulista Masculino terá uma partida isolada nesta sexta-feira, às 20h, entre Corinthians/Mogi e Winner/Limeira, em Mogi das Cruzes (SP). Para chegar a esta fase, o Corinthians terminou a etapa de classificação na quarta colocação do Grupo B, com 22 pontos, em 14 jogos. Já Limeira encerrou a fase inicial no segundo lugar do Grupo A, com 20 pontos em 12 partidas realizadas (oito vitórias e quatro derrotas).