Mogi tenta ir à final do basquete Se vencer mais uma vez a Uniara, neste sábado, no ginásio Gigantão, em Araraquara, o Valtra/Mogi garantirá uma vaga na decisão do título paulista de basquete masculino. Na noite de quinta-feira, a equipe de Mogi das Cruzes atuou em casa e venceu o terceiro confronto da série melhor-de-cinco jogos, por 87 a 78, passando à frente no duelo: 2 a 1. O time de Araraquara precisa aproveitar o apoio de sua torcida para empatar a série e decidir o confronto na segunda-feira, em Mogi das Cruzes.