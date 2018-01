Mogi vence a 1ª contra Araraquara O time de Mogi venceu a primeira partida das semifinais do Campeonato Paulista Masculino de Basquete, ao derrotar, nesta segunda-feira à noite, em Araraquara, o time da casa, por 92 a 90. Os times voltam a se enfrentar nesta quarta-feira em Mogi. A reação de Mogi foi impressionante. No primeiro quarto a equipe chegou a perder por 20 pontos e fechou o período atrás no placar: 33 a 16. Mas ao final do terceiro período a equipe do técnico Carlão já vencia por 71 a 68. O time manteve a vantagem nos últimos dez minutos e venceu o primeiro duelo.