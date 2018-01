Mogi vence segunda partida diante de Franca O Corinthians/Mogi abriu, nesta terça-feira à noite, uma vantagem de 2 a 0 na série melhor-de-cinco jogos sobre Franca na semifinal do Campeonato Paulista Masculino de Basquete, ao vencer no ginásio do adversário por 86 a 77. Agora o time corintiano ficou a uma vitória da decisão. As equipes voltam a se enfrentar nesta quinta-feira. Na outra semifinal, Ribeirão Preto vence Araraquara por 1 a 0. O segundo duelo está previsto para esta quarta-feira, em Ribeirão Preto.