Moncho define grupo para Copa América de Basquete

O técnico Moncho Monsalve definiu nesta sexta-feira os 12 atletas que defenderão o Brasil na Copa América de Basquete, que será disputada em Porto Rico, entre os dias 26 de agosto e 6 de setembro. Em seu último corte, o treinador retirou o armador Fúlvio, mantendo Duda e Diego no grupo.

A principal dúvida de Moncho era para a reserva do armador Marcelinho Huertas. Sem confiança em Fúlvio, o técnico espanhol apostou em Duda, do Flamengo, na seleção brasileira que disputou o Torneio de Almada e os Jogos da Lusofonia. Diego, que foi vice-campeão brasileiro com o Universo/BRB/Financeira Brasília, corria por fora pela vaga, mas acabou se firmando com os inúmeros desfalques da seleção.

Dos 22 nomes chamados por Moncho em julho, 4 não puderam se apresentar - Murilo Becker, do Pitágoras/Minas, Rafael "Baby" Araújo, do Flamengo, e Manteiguinha, do Joinville, estavam contundidos, enquanto Paulão Prestes, do Unicaja Málaga, da Espanha, não conseguiu sua liberação para jogar. Antes mesmo da convocação, o pivô Nenê, do Denver Nuggets, já havia divulgado que não teria condições de entrar em quadra por causa de uma fratura no braço esquerdo.

Neste sábado, a seleção brasileira viaja para San Juan, capital de Porto Rico. Antes da Copa América, os jogadores ainda disputarão, entre os dias 18 e 20 deste mês, a Copa Tuto Marchand, preparatório para o torneio continental.

Confira a lista de convocados:

Armadores

Marcelinho Huertas - sem clube

Duda - Flamengo

Alas

Leandrinho - Phoenix Suns

Alex Garcia - Universo/BRB

Marcelinho Machado - Flamengo

Guilherme Giovannoni - Virtus Bologna (Itália)

Jonathan Tavernari - BYU (Estados Unidos)

Diego - Pinheiros

Pivôs

Tiago Splitter - Caja Laboral Baskonia (Espanha)

Anderson Varejão - Cleveland Cavaliers

JP Batista - Le Mans (França)

Olivinha - Pinheiros