Moncho e Bassul podem deixar seleções de basquete As seleções brasileiras de basquete podem chegar aos Campeonatos Mundiais do ano que vem com novos técnicos no comando. A Confederação Brasileira de Basketball (CBB) revelou nesta segunda-feira que manterá conversas com outros treinadores para definir a permanência ou não dos atuais comandantes - o espanhol Moncho Monsalve no masculino e Paulo Bassul no feminino.