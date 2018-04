Monta Ellis brilha e Dallas bate San Antonio na estreia de Rondo

O armador Monta Ellis brilhou na noite deste sábado e liderou o Dallas Mavericks na vitória sobre o San Antonio Spurs por 99 a 93, diante de sua torcida, na rodada da NBA. Com 38 pontos, ele acabou ofuscando a estreia de Rajon Rondo. Com uma atuação mais modesta, o ex-jogador do Boston Celtics anotou apenas seis pontos, mas contribuiu com sete rebotes e nove assistências.

Com esta dupla, o Dallas dominou o San Antonio, desfalcado de Tim Duncan, Tony Parker e Manu Ginóbili. Recuperado de lesão, Tiago Splitter ficou de fora por opção do treinador - ele está fazendo um retorno gradual aos jogos. Sem suas estrelas, a equipe visitante contou com o italiano Marco Belinelli, responsável por 21 pontos e três rebotes. Aron Baynes anotou um duplo-duplo de 16 pontos e 10 rebotes.

O resultado garantiu ao Dallas a terceira vitória consecutiva na temporada regular da NBA. A equipe ocupa o quinto lugar da Conferência Oeste, com 20 triunfos e 8 derrotas. O San Antonio vive situação oposta. Sofreu na rodada a quarta derrota seguida. Irregular, o atual campeão é apenas o sétimo colocado, com 17 vitórias e 11 derrotas.

Outro destaque da noite foi a contundente vitória do Portland Trail Blazers sobre o New Orleans Pelicans pelo placar de 114 a 88, fora de casa. Os visitantes foram liderados pelo ala-pivô LaMarcus Aldridge, decisivo na noite ao registrar 27 pontos e 12 rebotes. Pelo New Orleans, o armador Austin Rivers deixou o banco de reservas para se tornar o cestinha do time, com 21 pontos.

Confira os resultados da noite deste sábado:

New York Knicks 90 x 99 Phoenix Suns

New Orleans Pelicans 88 x 114 Portland Trail Blazers

Charlotte Hornets 104 x 86 Utah Jazz

Houston Rockets 97 x 104 Atlanta Hawks

Dallas Mavericks 99 x 93 San Antonio Spurs

Denver Nuggets 76 x 73 Indiana Pacers

Los Angeles Clippers 106 x 102 Milwaukee Bucks

Jogos deste domingo:

Toronto Raptors x New York Knicks

Cleveland Cavaliers x Memphis Grizzlies

Sacramento Kings x Los Angeles Lakers

Brooklyn Nets x Detroit Pistons

Miami Heat x Boston Celtics

Orlando Magic x Philadelphia 76ers

Washington Wizards x Phoenix Suns

Minnesota Timberwolves x Indiana Pacers

Oklahoma City Thunder x New Orleans Pelicans