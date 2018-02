Morre Fernando Brobó, campeão mundial de basquete O ex-jogador de basquete Fernando Pereira de Freitas, mais conhecido como Fernando Brobró, foi enterrado neste sábado à tarde no Cemitério São Francisco, em Charitas, Niterói. Ele, que era advogado, morreu aos 71 anos. Para ele, o momento mais marcante vivido dentro de quadra foi o primeiro título de campeão mundial do Brasil, em 1959, no Chile. Pela seleção, ele ainda sagrou-se campeão sul-americano em três oportunidades (Chile, em 1958, Argentina, em 1960 e Brasil, em 1961). Além disso, conquistou medalhas de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Chicago (Estados Unidos - 1959) e nos Jogos Olímpicos de Roma (Itália - 1960). Ele marcou 78 pontos em 24 jogos pela seleção em competições oficiais. Natural de Niterói, Brobró iniciou a carreira no Icaraí Praia Clube (RJ). Depois, defendeu Gravatá (RJ), Vasco e Flamengo. Em 1955, Brobró converteu no último segundo de partida uma cesta que deu o título do Campeonato Carioca ao Flamengo, último clube de sua carreira. Emocionado, o então presidente rubro-negro, Gilberto Cardoso, que assistia à final, sofreu um enfarte e morreu a caminho do hospital. Brobró deixou uma mensagem para os iniciantes no basquete. ?O segredo é treinar muito. O bom jogador vive quase exclusivamente treinando.?