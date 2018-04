Morre flamenguista que se envolveu em briga de torcidas

Germano Soares da Silva, de 43 anos, morreu nesta quarta-feira em conseqüência das agressões sofridas no dia 16, pouco antes do jogo de basquete entre Vasco e Flamengo, disputado em Niterói. Ele era flamenguista e se envolveu no confronto com outras dezenas de torcedores dos dois clubes no Castelo e na Praça XV, no Rio, a caminho do ginásio Caio Martins. A briga generalizada deixou alguns feridos, entre os quais Germano, com traumatismo craniano. Ele estava internado no Hospital Souza Aguiar, no centro do Rio. Na terça-feira, os médicos do hospital constataram morte cerebral do torcedor, que ainda era mantido vivo apenas com a ajuda de aparelhos. Parentes de Germano, revoltados, exigiram da Polícia a identificação dos agressores. Cinqüenta e duas pessoas chegaram a ser detidas após a briga. Encaminhadas à 6ª Delegacia de Polícia, na Cidade Nova, todas foram liberadas em seguida. A vítima integrava uma facção de torcida organizada do Flamengo. Nesta quarta, após a confirmação da morte, colegas de Germano prometeram vingança contra os vascaínos em sites de relacionamento da Internet. A briga entre os grupos rivais levou pânico para quem passava pela Praça XV na noite de sexta-feira. Os torcedores se enfrentaram com pedaços de pau, barras de ferro, pedras portuguesas e armas brancas. De acordo com testemunhas, houve até troca de tiros durante o incidente. O comandante do Batalhão de Operações de Estádios, major Marcelo Pessoa, disse que ainda não está convencido de que as torcidas organizadas no Rio devem acabar, mas afirmou que os dirigentes das facções serão a partir de agora responsabilizados na Justiça pelos atos dos componentes. Flamengo e Vasco já estão classificados para a fase semifinal do Campeonato Estadual de Basquete Masculino e o jogo daquela noite não tinha muita importância. O Vasco venceu por apenas um ponto de diferença e o clima ficou tenso até dentro da quadra, com desentendimento entre os atletas. Clássico Flamengo e Vasco voltaram a se enfrentar ontem à noite no Maracanãzinho, pelo Campeonato Carioca de Basquete, mas não houve registro de violência. A Polícia Militar reforçou o patrulhamento dentro e nas imediações do estádio. Numa partida marcada pelo equilíbrio, a equipe rubro-negra venceu o rival por 81 a 80.