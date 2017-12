Morre o lendário treinador dos Celtics, Red Auerbach Morreu no sábado o lendário técnico norte-americano Red Auerbach, que liderou o Boston Celtics por nove títulos na NBA. O treinador tinha 89 anos. Junto com os Celtics, Auerbach foi campeão das temporadas de 1959 até 1966. Fora ele, só Phil Jackson tem nove títulos em seu currículo, mas com equipes diferentes: seis com o Chicago Bulls e três com o Los Angeles Lakers. "Red Auerbach era um maestro, um líder e um verdadeiro pioneiro dentro e fora de quadra", declarou o comissário geral da NBA, David Stern, que complementou: "A NBA não seria o que é atualmente sem ele." Além de sua carreira vitoriosa, Auerbach marcou seu nome na história do basquete norte-americano também na questão racial, quando foi o primeiro treinador a lutar pela integração das raças dentro das quadras, aceitando jogadores negros em uma cidade como Boston, que era um dos celeiros do preconceito racial no país.