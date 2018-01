Multidão recebe campeões em Belgrado Um multidão calculada em 100 mil pessoas se reuniu nesta terça-feira em Belgrado para receber os jogadores da seleção iugoslava de basquete, campeão mundial nos Estados Unidos. A equipe - que conquistou no domingo o seu quinto título mundial a vencer a Argentina por 84 a 77 em Indianápolis (EUA) - desembarcou nesta terça-feira em Belgrado em clima de muita festa. A chegada foi transmitida ao vivo pela TV e os jogadores foram recepcionados por autoridades no Palácio Municipal da cidade. O desembarque dos campeões mundiais no aeroporto de Belgrado atrasou até mesmo a viagem do presidente iugoslavo Vojislav Kostunica a Nova York, onde participa da 57ª Assembléia Geral da ONU. Kostunica fez questão de esperar a delegação para que pudesse falar com os jogadores. Muitas escolas suspenderam as aulas e os jovens concentraram-se desde as primeiras horas da tarde no parque para guardar lugar em frente ao balcão da Assembléia de Belgrado. ?É muito bom jogar para vocês. Viva a Iugoslávia, viva a Sérvia!?, gritou o capitão Dejan Bodiroga, do balcão, agradecendo o apoio. A euforia que tomou conta do país, no entanto, acabou gerando um triste saldo negativo. No dia da final, quatro pessoas morreram do coração e 66 torcedores foram presos por vandalismo. Muitos deles depredaram lojas, automóveis e equipamentos públicos no centro da capital. Uma multidão também recepcionou a seleção argentina, no Aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires. O ala Emanuel Ginóbili insistiu que a Argentina foi a melhor equipe do Mundial de Indianápolis e disse que os jogadores sofrem ?a desilusão de não ter no peito o ouro que merecem?. Voltou a qualificar de ?roubo? as polêmicas marcações dos árbitros nos momentos decisivos da final, que provocaram empate por 75 a 75, forçando a prorrogação (84 a 77, para a Iugoslávia). ?Que nos roubaram, creio que ninguém tem a mínima dúvida?, disse Ginóbili. O pivô argentino Rubén Wolkowyski, destaque no Mundial, foi o único dos 12 jogadores que não desembarcou ? negocia, nos Estados Unidos, sua incorporação à equipe do Boston Celtics da NBA.