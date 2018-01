Mundial: Brasil ainda precisa evoluir Apesar do 8º lugar ter sido um progresso em relação ao Campeonato Mundial anterior, quando terminou em 10º, a seleção brasileira deixou Indianápolis com a sensação de que poderia ter feito um pouco mais e que ainda precisa evoluir bastante para voltar a disputar uma Olimpíada. E o trabalho deverá ser árduo, porque os Estados Unidos e a Argentina vão disputar o campeonato Pré-Olímpico, que distribuirá três vagas para os Jogos de Atenas, em 2004. O Brasil se despediu do Mundial com uma derrota. Na disputa do sétimo lugar, que acabou na madrugada deste domingo, o time comandado por Hélio Rubens não conseguiu resistir à equipe de Porto Rico, que venceu por 91 a 84 (46 a 47). Com o resultado, a seleção brasileira deixou a competição com quatro vitórias em nove jogos. Marcelinho foi o destaque positivo do grupo. Teve a quarta melhor média de pontos do campeonato, com 20, 9 em sete jogos. "Antes deste campeonato esperávamos algo...a realidade, a nossa realidade", disse o técnico Hélio Rubens, lembrando que a competição serviu para que o time pudesse avaliar corretamente suas condições diante das outras forças do basquete mundial. "Sabemos que temos um longo caminho porque estamos correndo contra o tempo e o mundo todo está fazendo a mesma coisa." Mas Hélio Rubens não está totalmente pessimista quanto ao futuro. "Nós temos a habilidade básica, mas ainda estamos perdendo em alguns detalhes. E eu sei que em alguns anos vamos jogar um basquete de alto nível." O ala Guilherme não escondeu que esperava mais. "Apesar de sonharmos com uma colocação mais elevada, conseguimos a melhor posição dos últimos anos ficando entre os oito primeiros", avaliou. Para o jogador, o Mundial foi uma experiência fundamental para a equipe. "Isso vai nos ajudar muito nas competições futuras, especialmente o Pré-Olímpico, que é a nossa principal preocupação a partir de agora."