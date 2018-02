Mundial de Basquete será em São Paulo Como as obras no Ginásio do Maracanãzinho não ficarão prontas a tempo, o Rio não será mais sede do Mundial Feminino de Basquete, que acontecerá de 12 a 23 de setembro de 2006. Assim, a Confederação Brasileira anunciou nesta quinta-feira que o campeonato será realizado apenas em São Paulo. A princípio, o Mundial aconteceria em São Paulo e no Rio. Como a cidade carioca não deu garantias de que conseguiria se organizar a tempo - as instalações esportivas estão em obras para o Pan de 2007 -, foi discutida até a possibilidade de Belo Horizonte ser uma das sedes. Mas a CBB acabou definindo que fará tudo na capital paulista. O Brasil já organizou 5 edições do campeonato mundial de basquete: duas no masculino (1954 e 1963) e três no feminino (1957, 1971 e 1983). Até agora, 14 países estão classificados para 2006: Brasil, Estados Unidos, República Checa, Rússia, Espanha, Lituânia, França, China, Coréia, Taiwan, Austrália, Argentina, Canadá e Cuba. E ainda faltam duas vagas para seleções africanas. Esta será a 15ª edição do Mundial Feminino, sendo que os Estados Unidos já foram campeões 7 vezes, a ex-União Soviética conquistou 6 títulos e o Brasil ganhou um, em 1994, na Austrália.