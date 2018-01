Mundial feminino de basquete tem sorteio nesta terça O sorteio das chaves do 15.º Mundial Feminino de Basquete do Brasil será nesta terça-feira, em São Paulo ? pode ser acompanhado no site do torneio (www.fiba2006brazil.com) e no programa Arena SporTV. Os jogos serão no Ibirapuera, em São Paulo, e no ginásio de Barueri, de 12 a 23 de setembro. O sorteio dividirá os 16 times em quatro grupos e definirá a tabela da primeira fase.